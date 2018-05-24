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Польша и США выступили против строительства «Северного потока-2»

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  • 24.05.2018, 10:28
Фото: dpa

Газопровод «Северный поток» - инструмент политического и экономического давления со стороны России.

Польша и США совместно выступают против строительства второй нитки газопровода «Северный поток». Как передает «Радио Польша», об этом глава польской дипломатии Яцек Чапутович заявил в интервью после встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Глава польской дипломатии находится в Нью-Йорке, где под его руководством во вторник на форуме Совета Безопасности ООН прошла дискуссия на тему ситуации гражданского населения во время вооруженных конфликтов.

В этой связи министр Чапутович обратил внимание, что Украина в 2014 году подверглась российской вооруженной агрессии, жертвами которой стали также мирные жители юго-востока этой страны. Министр Чапутович также напомнил, что в последние году вооруженные конфликты вспыхнули в Афганистане, Республике Конго, Ираке, Ливии, Южном Судане, Сомали, Сирии и Йемене. По его мнению ООН должен усилить воздействие на конфликтующие стороны с целью соблюдения международных правил по защите мирного населения.

Касаясь переговоров со своим американским визави, министр Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша и США рассматривают строительство по дну Балтики второй нитки газопровода «Северный поток-2» как угрозу политической и энергетической стабильности в Европе. Яцек Чапутович и Майкл Помпео сошлись во мнении о том, что «Северный поток» является инструментом политического и экономического нажима на Европу со стороны России. Оба политика также осудили агрессивную, ревизионистскую международную политику России.

По инициативе Польши, которая по принципу ротации приняла 1 мая председательство в Совете Безопасности ООН, на будущей неделе в Нью-Йорке пройдет конференция, посвященная ситуации в Украине.


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