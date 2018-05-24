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Бренд Apple в восьмой раз стал самым дорогостоящим в мире

  • 24.05.2018, 10:44
Фото: Reuters

Стоимость бренда выросла по сравнению с 2017 годом на 8%.

Бренд американской компании Apple признан самым ценным в мире. Он в восьмой раз возглавил ежегодный рейтинг, составленный и опубликованный в среду журналом Forbes, сообщает ТАСС.

Эксперты издания оценивают бренд Apple в $182,8 млрд - на 8% дороже, чем в 2017 году. По мнению журнала, только эта компания способна рискнуть устанавливать розничную цену на смартфон на уровне $1 тыс. и продать 29 млн штук за первые два месяца. Четверть этого объема пришлась на Китай, при этом Apple сумела добиться увеличения доли квартальных доходов в этой стране на 21%.

Второе место в перечне заняла компания Google, являющаяся частью холдинга Alphabet. Стоимость бренда Google возросла на 30%, до $132,1 млрд. Замыкают первую пятерку рейтинга Microsoft ($104,8 млрд, плюс 21%), Facebook ($94,8 млрд, плюс 29%) и Amazon ($70,9 млрд, плюс 31%). Остальные позиции в десятке достались американской Coca-Cola, южнокорейской Samsung, кинокомпании The Walt Disney Company, японской Toyota и одному из крупнейших операторов сотовой связи в США AT&T.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.


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