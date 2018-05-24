Папа Франциск: Я молюсь за мир для дорогой украинской земли 24.05.2018, 11:11

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Украинская делегация побывали на аудиенции в Ватикане.

Папа римский Франциск благословил украинскую делегацию в Ватикане, сообщает посольство Украины при Святом престоле, пишет "Гордон".

Понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, "чтобы он залечил раны, нанесенные войной, и одарил своим миром дорогую украинскую землю".

23 мая в общей аудиенции с папой римским на площади в Ватикане участие принимали военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, потерявшие мужей на войне женщины, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

В посольстве отметили, что украинские военные могли лично пообщаться с Франциском.

Украинская греко-католическая церковь сообщила, что из Украины приехало 200 военных паломников – это самая многочисленная делегация за все годы.