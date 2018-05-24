В Гродно строители уничтожили уникальные культурные слои вокруг Коложской церкви 24.05.2018, 12:03

Раскапаныя будаўнікамі траншэі побач з усходняй сьцяной Каложы

Строители нарушили законодательство.

Рядом с Коложской церковью, строители без разрешения на работы в охранной зоне уничтожили культурный слой в местах, где раньше никогда не копали археологи, передает «Радыё Свабода».

После реконструкции деревянной части Коложской церкви здесь продолжаются работы по восстановлению дренажной системы, идет замена брусчатки на площадке перед церковью, прокладка электрических кабелей.

«Нас вызвали слишком поздно…»

Работы еще продолжаются, но храм действует, и сюда приходят группы туристов.

Археоляг Вадзім Шадыра

По словам сотрудника Академии наук археолога Вадима Шадыро, все выглядит довольно печально, ведь раскопанные рядом с Коложей траншеи — результат работы не археологов, а строителей. Мол, они сначала все раскопали, а потом заключили договор с Институтом истории на проведение археологических исследований в охранной зоне, что является грубым нарушением законодательства.

«Мы должны были просматривать весь грунт, искать артефакты, сделать зачистку, зафиксировать профили стенок, установить глубину культурного слоя. А в результате зафиксировали вырытую траншею и сложенную строителями груду костей», — говорит Шадыро.

По словам ученого, особенно много утрачено у восточной части стены храма, так как в этом месте еще никто из археологов ранее не вел раскопки. Он говорит, что обязательно будет информировать руководство Института истории о нарушениях при раскопках. По его словам, строители обратились к археологам для заключения договора только после того, как наткнулись на захоронения.

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«Всего обнаружено 9 захоронений: мужчин разного возраста и детей», — говорит Шадыро. И добавляет, что если бы раскопками занимались археологи, то обязательно обнаружили бы предметы, связанные с погребением — крестики, монеты или что-то другое, что дало бы возможность датировать погребение.

«На мой взгляд, это самое святое и самое значительное место в Гродно, — замечает Шадыро. — Это храм XII века, и здесь каждый клочок земли надо беречь, а не раскапывать экскаваторами…» — говорит археолог.

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«Я уже не антропологией занимался, а просто констатировал факт…»

Антрополог Николай Помазанов, работавший с найденными останками рядом с Коложей, также добавляет, что со стороны строителей было нарушено законодательство, так как, наткнувшись на человеческие останки, они обязаны были сразу прекратить работы.

«Да, вызвали судмедэкспертов, но зачем было продолжать работы? Я когда приехал, то просто увидел сложенные черепа и кости в поддоне», — говорит Помазанов.

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По словам Помазанова, если раскопки проводятся по правилам, то по серии черепов можно определить антропологический тип, теперь же эта информация исчезла.

«Я практически не антропологии уже занимался, а лишь констатировал, что передо мной останки людей неизвестной эпохи. Это возмущает, но вопросы нужно задавать ответственным людям», — говорит ученый.

Что можно было бы узнать в результате проведения подробных антропологических исследований?

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Помазанов отмечает, что человеческие останки рядом с Коложей — это исключительно интересные находки. По его словам, при наличии средств можно было бы провести интересные исследования. Среди найденных останков около Коложи нет женских. Это может свидетельствовать, что рядом был мужской монастырь.

«А вот, к примеру, по черепу можно реконструировать лицо человека. Такие примеры есть в Гродненском музее. Можно взять пробы на ДНК, определить, чем они болели, а также провести измерительную программу для установления антропологического состава населения, проживавшего тогда на этих землях», — говорит антрополог.

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Правда, добавляет Помазанов, средств на такие исследования никто не выделяет. Он упоминает легенду, по которой рядом с Коложей похоронили Давыда Городенского, и задается вопросом — нет ли и его среди найденных останков?

Заказчик работ нарушение не комментирует

Заказчик работ по реставрации Коложи — Управление по капитальному строительству Гродненского облисполкома. На вопрос, по какой причине было нарушено законодательство, заместитель председателя УКС Сергей Царюк отказался ответить.