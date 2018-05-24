Эксперты назвали самую дешевую авиакомпанию
- 24.05.2018, 11:19
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета.
В Сети был опубликован рейтинг самых дешевых авиалиний мира, составленный сервисом бронирования путешествий Rome to Rio. Лидирующее место в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты, пишет Traveller.com.au (перевод — korrespondent.net).
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. В австралийском лоукостере цена одного километра составляет 6 центов.
На второй и третей позиции обосновались азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Следом за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Полный перечень ТОП-10 самых бюджетных компаний выглядит так:
1. Tigerair Australia 0.06
2. AirAsia X 0.07
3. Indonesia AirAsia 0.08
4. Jetstar 0.09
5. Etihad 0.10
6. Citilink Indonesia 0.10
7. WOW air 0.10
8. Oman Air 0.10
9. Lion Mentari Airlines 0.10
10. Ryanair 0.10