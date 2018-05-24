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Эксперты назвали самую дешевую авиакомпанию

  • 24.05.2018, 11:19
Фото: EPA

Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета.

В Сети был опубликован рейтинг самых дешевых авиалиний мира, составленный сервисом бронирования путешествий Rome to Rio. Лидирующее место в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты, пишет Traveller.com.au (перевод — korrespondent.net).

Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. В австралийском лоукостере цена одного километра составляет 6 центов.

На второй и третей позиции обосновались азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).

Следом за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).

Полный перечень ТОП-10 самых бюджетных компаний выглядит так:

1. Tigerair Australia 0.06

2. AirAsia X 0.07

3. Indonesia AirAsia 0.08

4. Jetstar 0.09

5. Etihad 0.10

6. Citilink Indonesia 0.10

7. WOW air 0.10

8. Oman Air 0.10

9. Lion Mentari Airlines 0.10

10. Ryanair 0.10


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