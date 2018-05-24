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Геннадий Федынич: «Дело профсоюзов» состоит из 11 томов

  • 24.05.2018, 11:25
Геннадий Федынич
Фото: gazetaby.com

Профсоюзные лидеры продолжают знакомиться с уголовным делом.

«Мы продолжаем знакомиться в Следственном комитете с материалами нашего уголовного дела, - рассказал сайту palitviazni.info лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - Срок ознакомления - до 8 июня. После этого дело пойдет в прокуратуру, а далее - в суд».

Со слов Федынича, всего дело состоит из 11 томов, в каждом томе - более чем по 300 страниц.

«Пока прочитал только четыре тома, - говорит Геннадий Федынич. - Два тома составляют лишь экспертизы. Забрали же наши компьютеры, флешки, анализировали это. Кстати, у меня к ним вопрос, если вы уже сделали экспертизу, если расследование закончено, то почему эту технику нам не возвращаете? Зачем усложняют работу профсоюза? У следователей на это один ответ - после суда».

По мнению Федынича, суд может состояться уже в конце следующего месяца или в июле.

«Пока же каждый день хожу к следователям, и с утра до обеда изучаю дело, - добавляет лидер профсоюза РЭП. - То же самое делает и Игорь Комлик».

Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей с 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

По расчету Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сумма «неуплаченных налогов» составляет 22867,1 рубля.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.


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