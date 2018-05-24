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В Польше значительно увеличился объем импорта сжиженного газа

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  • 24.05.2018, 11:34

Страна-соседка Беларуси постепенно сокращает импорт газа из России.

Как передает «Радио Польша», по данным «Польской нефтегазовой компании» (PGNiG), в первом квартале этого года Польша получила на одну треть больше сжиженного газа, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам вице-председателя PGNiG Мацея Возняка, таким образом концерн реализует политику диверсификации источников поставок газа в Польшу.

«Этот квартал можно назвать рекордным, мы получили четыре карго, которые прибыли в первом квартале, все они из Катара. Это означает увеличение объемов поставок по сравнению с прошлым годом на почти 31%», - отметил Возняк.

По словам вице-председателя «Польской нефтегазовой компании», Польша постепенно сокращает импорт газа из-за восточной границы. Несмотря на то, что его доля на рынке все также высока, в первом квартале этого года она сократилась с 84% до 78%.


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