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Не нашлось желающих организовать лукашенковское «Купалье» в Александрии

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  • 24.05.2018, 12:14
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Фото: Веснік Глыбоччыны

Желающих не нашли даже за деньги.

Министерство культуры так и не нашло организаторов праздника «Купалье» в Александрии. Даже за 200 тыс. рублей. Конкурс не состоялся и после продления его сроков — заявок так и не поступило, отмечено в протоколе подведения итогов на сайте госзакупок, пишет tut.by.

Но праздник все равно будет. Его организуют чиновники — как и все предыдущие 7 раз.

Организатором праздника «Александрия собирает друзей» в этом году будет Министерство культуры, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком, рассказала первый замначальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Елена Боброва.

— Праздник пройдет 7 и 8 июля на традиционной площадке на берегу Днепра в агрогородке Александрия. В этом году сделали ее благоустройство, поэтому зрителям будет еще удобнее, — рассказала Елена Боброва.


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