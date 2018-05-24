Пользователи сети обнаружили, что главарь «ДНР» Захарченко курит украинские сигареты 4 24.05.2018, 12:25

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Александр Захарченко

Фото: Reuters

Фото опубликовали в социальной сети Twitter.

На опубликованных в сети фото видно, что на пачке сигарет, которую держит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, написано "Куріння вбиває" ("Курение убивает"), пишет "Гордон".

Фото опубликовал в Twitter пользователь OLARHAT.

"Фото с инновационного форума! Шах и мат, хунта! Шахты на Донбассе теперь будут виртуальные. Будут майнить криптоуголь. А вот сигаретки у вождя пока из Украины. Такие инновационные дела в Донецке сегодня", – отметил блогер.

Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти в Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майнити криптовугілля. А от сігарєтки у вождя пока з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей. pic.twitter.com/H8eTkBbZHA — OLARHAT (@olarhat) 23 мая 2018 г.

На опубликованных им фото действительно видно, что на пачке сигарет, которую держит Захарченко, написано "Куріння вбиває" ("Курение убивает").

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Захарченко возглавляет боевиков "ДНР" с 2014 года.