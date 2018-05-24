Независимый журналист из Глубокого намерен отстаивать свои права в ООН 1 24.05.2018, 12:36

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

В этом году журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача судили уже четыре раза.

Витебский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача. Судья Светлана Иванова на этот раз не отменила штраф в 35 базовых величин, который приговорил журналисту судья Глубокского суда Андрей Тарасевич, передает «Радыё Рацыя».

Прошлый раз Витебский суд отменил штраф, приговоренный журналисту Шарковщинским судом. По словам Дмитрия Лупача, тогда областной суд хоть и отменил решение суда первой инстанции, но его не оправдал. Поэтому сейчас он уже не надеялся на положительное решение.

- Не было надежд, и Витебский суд меня не оправдал. В постановлении написано, что я признан виновным. Я носил в канцелярию заявление, чтобы мне вернули госпошлину. Заявление приняли, но сказали, что шансов нет, потому что суд меня не оправдал, а отменил решение, так как истекли сроки. А это не является реабилитирующим обстоятельствами, - рассказал журналист.

В этом году журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача судили четыре раза по части 2 статьи 22.9 КоАП. За сотрудничество с телеканалом «Белсат» его уже штрафовали суды Поставского, Докшицкого, Шарковщинского и Глубокского районов.

На очереди еще один суд в Докшицах за сюжет о вывозе мусора. Но журналист не собирается сдаваться, а будет подавать очередную жалобу в Комитет ООН по правам человека.