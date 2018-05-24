«Минский диалог» напоминает Рождественский хоккейный турнир на призы Лукашенко 9 24.05.2018, 12:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Более нелепого названия и места для международной конференции придумать сложно.

В столице Беларуси второй день проходит международная конференция «Минский диалог» - с участием Лукашенко и чиновников, но без оппозиции. За комментариями сайт Charter97.org обратилась к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко.

- Что это за мероприятие? Как вы его охарактеризуете?

- У меня несколько ассоциаций возникает в связи с этой конференцией. Во-первых, это напоминает мероприятия Советского комитета защиты мира, когда Советский Союз, который был инициатором развязывания многих локальных войн и государственных переворотов, одновременно был главным «борцом за мир».

А во-вторых, это мне очень напоминает Рождественский хоккейный турнир, где хоккейная команда Лукашенко в большинстве случаев выигрывает главный приз в турнире имени Лукашенко. Со всего мира свозятся хоккейные пенсионеры для участия в мероприятии, которое является блажью оторванного от действительности диктатора.

Конференция «Минский диалог» организована гонго, псевдонезависимой организацией, одновременно видно, что конференцией занимаются государственные структуры, в частности, Министерство иностранных дел Беларуси. Более нелепого места и более нелепого названия для конференции придумать сложно.

О каком диалоге может идти речь, если лидеры белорусской оппозиции неоднократно предлагали белорусским властям диалог, а в ответ получали дубинки, автозаки, многолетние тюремные сроки, а сам диктатор говорил, что не собирается идти ни на какой диалог.

Было бы уместно, если бы международная конференция с названием «Диалог» и с повесткой дня о региональной безопасности проходила где-нибудь в нейтральной стране, которая имеет большой опыт проведения международных мероприятий и, самое главное, учитывает мнение своих граждан, в стране, где постоянно происходит диалог между властью и людьми, между различными политическими и социальными группами. Было бы уместно, если бы подобная конференция проходила бы в Армении, где власть вынуждена была услышать мнение народа и ушла в отставку. Или в Польше, которая имела опыт проведения эпохального «круглого стола», который изменил ситуацию в регионе.

А проведение такого мероприятия в диктаторский стране аналогично проведению такой конференции в Северной Корее или в других таких же «прекрасных» странах.

- Зачем властям эта имитация диалога? Почему именно сейчас проводится эта конференция?

- У властей одна задача — попытаться найти партнеров-мошенников, недалеких людей, так называемых «полезных идиотов» на Западе, чтобы попытаться изменить имидж диктаторского режима, ничего не меняя по сути в Беларуси. Ну а цель — выманивание денег и кредитов на Западе. Внешний долг растет, старые долги погашаются за счет новых и за счет ограбления населения. Поэтому это попытка подпилить себе клыки, смыть кровь с рук, спрятать наручники в карман и попытаться сказать, что мы «белые и пушистые».

- А зачем западные политики участвуют в этом цирке? Они же прекрасно видят, что оппозицию на конференцию не допустили, что там в основном присутствуют только лояльные властям люди.

- Надо понимать, что Царство Божие на земле не построишь и даже в демократических странах, и в том же Евросоюзе, который является успешной моделью, много несовершенств, много слабых людей, слабых на коррупцию, не способных реально оценивать ситуацию и прогнозировать результат своих действий.

Белорусы должны помнить, как Берлускони целовал руки ливийскому диктатору Каддафи, что сейчас возбуждено уголовное дело против бывшего президента Франции Саркози за то, что он, возможно, брал для избирательной кампании деньги того же Каддафи. Существует ошибочная концепция «пояса безопасности» вокруг Евросоюза, когда поддерживаются диктаторские режимы, наплевательски относятся к мнению народов этих стран, культивируется идея, что эти страны и народы «созданы для диктатуры» и граждане «любят» своих диктаторов. Но потом это заканчивается социальными взрывами, революциями на всей протяженности границы Европейского Союза, когда граждане многих стран, не надеясь на Запад, ищут спасение в каких-то более радикальных идеологиях. И эта ошибочная политика Европейского Союза продолжается.

С другой стороны, я бы не исключал сильную коррупционную составляющую. Беларусь превратился в контрабандный «хаб» по обходу санкций и контрсанкций Запада и России. В этом процессе замешаны большие деньги.

Кроме того, мы знаем, что часть чиновников Совета Европы сейчас обвиняются в том, что они лоббировали интересы режима Ильхама Алиева в Азербайджане отнюдь не бескорыстно. Когда-нибудь мы, возможно, узнаем, кто и сколько получил на «Минском диалоге», если такое имело место. Это станет известно уже новой власти.

Не будем забывать и о грязных деньгах российских олигархов и чиновников, которые выведены в офшоры западных стран. Часть этих денег используется для лоббирования интересов России и ее сателлитов. Мы видим, как Британия пытается очиститься от этой скверны, все тайное всегда становится явным.

- Вы упомянули о социальных взрывах и радикализации настроений людей в диктаторских странах. Каков ваш прогноз относительно Беларуси?

- В Беларуси неизбежно произойдет смена власти именно по той причине, что белорусский режим не хочет вести диалог с собственными гражданами, с оппозицией и обществом. Мы видим, что сейчас в Беларуси возрождаются сталинские «тройки», когда безработных будут отправлять фактически в концлагеря, которые называются лечебно-трудовыми профилакториями. Мы уже знаем, что больных людей, людей с алкогольной зависимостью, вместо лечения также отправляют в эти концлагеря, где они занимаются бесплатным рабским трудом. Таких людей в Беларуси около 20 тысяч, а после введения декрета «о тунеядцах» их количество вырастет.

Смена власти в Беларуси может носить радикальный характер. К тому же это нежелание слышать голоса белорусов как со стороны диктаторской власти, так и со стороны демократического Запада, ведет к тому что в Беларуси растут пророссийские, пропутинские настроения. Этот социальный взрыв может быть использован Путиным для захвата власти в Беларуси и, возможно, даже аншлюса Беларуси Россией. К сожалению, это видится так.

Не надо придавать большого значения «Минскому диалогу», в советские времена таких мероприятий было много, но это не меняло суть режима, это лишь тешило самолюбие «полезных идиотов», которые участвовали в играх советских членов Политбюро. В Беларуси это тоже ничего не меняет. Мы знаем, что военные НАТО реально оценивают ситуацию, уже говорится, что белорусская армия — часть российской, и проводятся определенные изменения. А европейские чиновники, неудачные политиканы, тоже уходят. Демократические страны и демократические союзы имеют механизмы смены неудачных, неадекватных политиков и чиновников на более здравомыслящих.

В любом случае последнее слово за белорусами. Надо рассчитывать на свои силы и солидарность, и тогда появятся и союзники, и партнеры.

Минский «хоккейный» диалог — еще одна позорная, смешная страница в региональной истории.