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Украина ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий

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  • 24.05.2018, 12:53
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Фото: Getty Images

Причины не уточняются.

Белорусские предприятия ООО «Мир пива» и ООО «Мозырский спиртоводочный завод» внесены в санкционный список Украины, пишет censor.net.ua.

Эти предприятия попали в обновленный санкционный список юридических лиц, опубликованный на сайте президента Украины.

Для «Мир пива» вводится ограничение торговых операций сроком на три года, для «Мозырского спиртоводочного завода» - на один год.

Причины, по которым в отношении белорусских предприятий введены ограничения, не сообщаются. Санкционный список введен “против России» и в отношении предприятий и лиц, «причастных к информационной и киберагресии» против Украины, к «противоправным действиям против граждан Украины».


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