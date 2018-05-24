«Просвещенных автократий» нет в природе Михаил Пожарский

24.05.2018, 12:52

Раненая автократия порежет любые расходы, кроме расходов на военные парады.

Некоторое время назад председатель «Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства» Дмитрий Смирнов высказался за сворачивание программ профилактики ВИЧ. Дескать, мрут от вашего СПИДа всего-то 800 человек в год (штоа?), а рассказывать в школах о том, как этого избежать - сплошной вред и бездуховность, пишет kasparov.ru.

Сейчас у всего этого социал-консервативного сброда наступил звездный час. Раненая автократия порежет любые расходы, кроме расходов на военные парады. Запретит любую общественную деятельность - сугубо из параноидальных страхов. А такие вот придворные ретрограды будут радостно поставлять ей риторику для оправдания медленного убийства миллионов людей.

Интересно, много ли еще тех, кто в 2018-ом году продолжает верить, будто возможно «конструктивное сотрудничество с властью» по схеме «лояльность в обмен на детские больницы, просвещение и культуру»?

Твердить «не надо нам политики, мы просто за все хорошее против всего плохого»? Творить малые добрые дела для успокоения совести во внутренней эмиграции? Напомню, что у меня есть хороший лонгрид о том, почему «просвещенных автократий» практически не бывает в природе и любая авторитарная власть неизбежно закончит продвижением людоедского мракобесия.

Михаил Пожарский, «Телеграмм»