В Минск приедет Сергей Лавров 10 24.05.2018, 13:55

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Сергей Лавров

Фото: @rusembitaly

Глава российского МИДа встретится с Макеем.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая приедет в Минск на переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает «Белсат».

Предполагается, что на встрече министры обсудят сотрудничество Беларуси и России в международных организациях.

«29 мая министр иностранный дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества «cоюзного государства», ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах», – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Захарова отметила, что Лавров и Макей обсудят проблемы, которые представляют взаимный интерес, но не уточнила, какие именно.