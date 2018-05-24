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В Минск приедет Сергей Лавров

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  • 24.05.2018, 13:55
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Сергей Лавров
Фото: @rusembitaly

Глава российского МИДа встретится с Макеем.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая приедет в Минск на переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает «Белсат».

Предполагается, что на встрече министры обсудят сотрудничество Беларуси и России в международных организациях.

«29 мая министр иностранный дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества «cоюзного государства», ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах», – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Захарова отметила, что Лавров и Макей обсудят проблемы, которые представляют взаимный интерес, но не уточнила, какие именно.


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