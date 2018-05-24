Бездомный Абрамович 7 Иван Яковина

24.05.2018, 13:24

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

О проблемах богатых россиян в Лондоне.

Дело в том, что из-за коварства британской короны он совершенно внезапно оказался фактически бездомным. Последние лет 15, наверное, он почти безвылазно проживал в Лондоне, откуда лишь время от времени наведывался по своим делам в Москву. Но с апреля несчастный олигарх вынужден скитаться по Швейцариям и Монте-Карло, поскольку британцы не дают ему новую визу.

Техническая деталь: любой человек, который вложил в британскую экономику более двух миллионов фунтов стерлингов, может претендовать на получение так называемой "визы инвестора". Фактически это вид на жительство, который действует 40 месяцев и возобновляется автоматически.

На этот раз виза Романа Абрамовича истекла в апреле, но автоматического ее продления не случилось. Олигарху дали понять, что его присутствие в Великобритании нежелательно. Более того, по сообщениям местных СМИ, подобные же проблемы начали возникать и у других богатых россиян, пользующихся неоднозначной репутацией. Их визы истекают и не возобновляются.

И это – невероятно хорошие новости.

Дело в том, что Великобритания – это любимая страна российских бояр из окружения Владимира Путина. Почти у всех там есть дома, виллы или бизнесы. У очень многих там учатся дети, отмываются и хранятся деньги.

Российский олигарх просто не может жить без Лондона. Без этого города он как артист без театра или пьяница без бутылки. Отлучение от него – это невероятно жестокий удар по всему образу жизни олигархов, по их стратегическим планам на будущее, по их судьбе, можно сказать.

Британское правительство впервые сделало серьезный шаг на пути реального, а не декларативного противостояния российскому режиму.

Если Абрамовича и его коллег по цеху точно так же отлучат еще и от США с Европой, то тогда дворцовый переворот в России будет совершенно неизбежен. Олигархи скорее рискнут своей свободой и головой, чем навсегда останутся жить и работать в России.

Иван Яковина, "Новое Время"