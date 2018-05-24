Лукашенко: Сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира 20 24.05.2018, 13:39

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Фото: БелТА

Белорусский диктатор выступил на конференции «Минский диалог».

Значимость Минска в качестве удобной переговорной площадки возрастает. Об этом Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает БелТА.

"Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке и полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые, вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для любых переговоров", - заявил правитель.

Он отметил участие в конференции экспертов, ученых и представителей стран Западной и Восточной Европы, России, США и Китая. "Это подтверждает глобальность рассматриваемых вами проблем. Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных "горячих" и "замороженных" конфликтах", - сказал Лукашенко.

По его словам, минская экспертная площадка призвана способствовать обмену мнениями, аргументированной дискуссии и началу диалога, дефицит которого отчетливо ощущается в международных отношениях.

"Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон. Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса", - подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко напомнил, что Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, который должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии.

"Не имеет значения, как он будет называться - Новый Хельсинкский процесс, "Хельсинки-2" или еще как-то. И не важно, где он будет проходить. И совсем не важно, кто тут инициирует этот процесс. Мы все должны его инициировать, потому что мир дороже всего. Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности", - отметил диктатор.