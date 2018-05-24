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В Гродно установили памятник знаменитому воеводе Давиду Городенскому

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  • 24.05.2018, 13:50

Гродненский воевода защитил город от крестоносцев.

Скульптуру знаменитого гродненского полководца и государственного деятеля Великого княжества Литовского установили в самом центре города на пересечении улиц Замковой и Давида Городенского накануне XII Республиканского фестиваля национальных культур, пишет newgrodno.by.

Четырехметровый памятник из серого гранита, специально заказанного из Мансуровского месторождения в России, состоит из двух частей: пьедестала и самой скульптуры.

Мемориал был привезен из Минска в Гродно еще зимой и ждал своего торжественного открытия на территории прихода храма Всех Белорусских Святых. Автор работы — минчанин Сергей Оганов.

В скульптурной композиции непобедимый воин и полководец Великого Княжества Литовского изображен единым целым с конём, как глыба, символ крепости, при котором крестоносцы так и не смогли захватить гродненский замок.

Характерное суровое лицо непобедимого воина. В левой руке, положенной на сердце, держит крест. Покорная хозяину лошадь склонила голову. У подножия – древний замок времен Великого княжества Литовского. С обратной стороны — Коложская церковь, у стен которой Давыд Городенский был похоронен.

Торжественное открытие памятника пройдет 1 июня.


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