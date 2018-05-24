Фотофакт: В Минске распродажа спровоцировала огромные очереди

Фотофакт: В Минске распродажа спровоцировала огромные очереди10
- 24.05.2018, 14:10
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В одну кассу стояли десятки человек.
Торговая сеть «Гиппо» устроила в некоторых магазинах распродажу — 2 товара по цене одного, пишет tut.by. Из-за акции в столичных магазинах (на проспекте Рокоссовского и улице Горецкого) образовались очереди — до 40 человек в одну кассу.
Очереди заканчивались на противоположном конце зала. На всех желающих не хватало свободных тележек.
Покупатели брали в больших количествах соки, детские майки, сковородки, моющие средства, сладости, чай. К примеру, один из покупателей взял сразу 20 упаковок макарон. Из-за ажиотажа работники магазина не успевали выкладывать товар на полки, его разбирали прямо из тележек.
Очереди выстраивались и в мясной отдел, где товар продавали со скидкой.