Скандал в паралимпийском спорте: фигурирует взятка в $15 тысяч 2 24.05.2018, 14:21

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Архивное фото/Витебские вести

Задержана директор Республиканского центра олимпийской подготовки.

Как сообщает СК, задержана 46-летняя директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Главный тренер национальной команды по инваспорту передала в качестве взятки 15 тысяч долларов США директору учреждения при посредничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.

Данная сумма ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхенчхане. При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей этих денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера.

11 мая директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инна Романович рассказала БелаПАН, что находится на лечении.

«Я в военном госпитале. 8 мая мне стало плохо», — сообщила Романович, которая возглавляет центр около года. Как отметила тогда директор, она в шоке и стрессе от того, что ее имя связывают с незаконной деятельностью. «Надеюсь, в ситуации разберутся. Прятаться я не собираюсь», — заявила руководитель РЦОП.