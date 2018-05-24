В КНДР демонтировали крупнейший ядерный полигон 24.05.2018, 14:23

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Церемония закрытия прошла в присутствии иностранных журналистов.

В Северной Корее демонтировали крупнейший ядерный испытательный полигон Пунгери, пишет Assosiated Press. На северо-востоке страны прозвучали взрывы, уничтожившие три подземных тоннеля, а также несколько исследовательских зданий, пишет «Новая Газета».

Церемония закрытия прошла в присутствии иностранных журналистов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об уничтожении полигона Пунгери в конце апреля. Он заявил, что в развитии ядерной программы больше нет необходимости, если власти США «обещают прекратить войну и не нападать». По его словам, Северная Корея не намерена в дальнейшем испытывать трудности из-за санкций.

Напомним, на полигоне Пунгери с 2006 года провели шесть ядерных испытаний, последнее из которых состоялось в 2017 году. Тогда Пхеньян заявил об «успешном» испытании водородной бомбы.