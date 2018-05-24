Президент Эстонии стала первым иностранным лидером, посетившим Донбасс 4 24.05.2018, 14:44

1,712

Фото: facebook/Joint forces operation

Керсти Кальюлайд прибыла на передовую ООС.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг прибыла с визитом на Донбасс, став первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта.

Как сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил, Кальюлайд провела рабочую встречу с командующим ООС Сергеем Наевым, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что стороны обсуждали актуальные вопросы украинско-эстонского сотрудничества в военной сфере.

Сергей Наев проинформировал Керсти Кальюлайд о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, путях реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшения социальной сферы.

Фото: facebook/Joint forces operation

Он также отметил, что российско-террористические войска регулярно обстреливают мирные населенные пункты, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. Ведь от обстрелов агрессора погибают и получают ранения мирные жители Донбасса.

"Объединении силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнул Наев.

Керсти Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

После встречи с Сергеем Наевым Кальюлайд встретится с украинскими воинами, временно перемещенными лицами и представителями гуманитарных организаций.

Стоит отметить, что помощь Эстонии в материально-технической и гуманитарной сферах превышает 10 млн евро.