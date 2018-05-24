Страны Балтии побеждают монополию Кремля в области поставок газа 24.05.2018, 14:53

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Войцех Якубик

Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей намереваются присоединиться к строительству газопровода GIPL.

Стоимость строительства GIPL около 560 млн евро, в Литве планируется инвестировать в проект около 136 млн евро. Эксклюзивный комментарий по этому поводу Charter97.org взял у эксперта из Польши, главного редактора портала Biznesalert Войцеха Якубика.

- Что страны Балтии получат взамен за совместное с Польшей участие в проекте GIPL?

- Пропускная способность газопровода Польша-Литва первоначально будет находиться на уровне 2,3 млрд кубометров газа, в будущем она увеличится до 4,5 млрд куб. газа. В год Литва использует около 2 млрд кубометров газа, цифры о которых я упомянул свыше, означают, что при участии Польши страны Балтии полностью могут покрыть свои потребности в природном газе.

До сих пор единственной альтернативой поставкам российского газа концерном Газпром являлся терминал сжиженного газа (LNG) в Клайпеде, но сжиженный газ, который предлагает литовский терминал, зависит от изменения цены на бирже. В зависимости от сезона поставки такого газа являются привлекательными, но не всегда встречаются с энтузиазмом со стороны клиентов, несмотря на существенное значение для энергетической безопасности стран Балтии и непрямого влияния на уменьшение цен на газ в регионе. В свою очередь поставки газа при помощи газопровода могут быть конкурентоспособными постоянно.

- Как строительство газопровода изменит рынок стран Балтии и прежде всего Литвы?

- Прежде всего благодаря участии в строительстве GIPL страны Балтии получат соединение с европейским рынком газа, что должно обернуться уменьшением цен на газ и сокращением зависимости от поставок газа Газпромом. Политические цели совпадают с экономическими. Этот проект однозначно является нужным и полезным и для Литвы, и для Латвии, и для Эстонии.

- Как польско-балтийский газопровод повлияет на окупаемость литовского терминала сжиженного газа в Клайпеде?

- Плавающий терминал сжиженного газа в Клайпеде получает субсидии из бюджета Литвы, так как является одним из элементов стратегии энергетической безопасности и гарантирует существование альтернативы поставкам газа из России. Поэтому после ввода в эксплуатация GIPL он останется важным источником поставок сжиженного газа. Этот сектор довольно динамично развивается, именно поэтому клиенты на литовский сжиженный газ найдутся.

Потенциал плавающего терминала, естественно, ниже стационарного, но одновременно для него требуются более скромные расходы на содержание. Литва арендовала терминал у компании Hoegh LNG на десять лет, без возможности его продажи раньше этого срока. В 2024 году Вильнюсу придется решать, что делать с терминалом, продолжать им пользоваться или использовать GIPL.

- Как на литовское стремление к независимости в области поставок газа может ответить Кремль?

- Газпром вышел из состава владельцев акций литовского оператора газотранспортных сетей и теоретически лишился возможности влиять на политику Вильнюса в области газа. Что он может сделать, так это попытаться влиять при помощи демпинга цен на поставки газа, как, например, делает это сейчас в Хорватии. Именно таким образом, Газпром может бороться с рентабельностью терминала сжиженного газа в Клайпеде, но с поставками газа через газопровод GIPL, который дает доступ к европейским рынкам, ему будет намного тяжелее.