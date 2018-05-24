Жонглирующий кубиками Рубика школьник стал мировым рекордсменом 3 24.05.2018, 15:07

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13-летний житель Китая, выступивший на одном из телешоу, показал зрителям невероятное представление.

Кубик Рубика — не только любимая головоломка многих людей, но и отличный реквизит для самых разных трюков, пишет сайт 120.su.

13-летний житель Китая, выступивший на одном из телешоу, показал зрителям совсем уж невероятное представление. Кве Джанью изучал три кубика в течение 15 секунд, а после стал жонглировать головоломками. Каждый раз, когда очередной кубик оказывался у него в руках, мальчик поворачивал его грани, причём всё происходило так быстро, что движения эти было сложно разглядеть невооружённым глазом. Через 5 минут и 6,61 секунд все три головоломки были успешно собраны.

Неудивительно, что талантливый Кве не только получил свою минуту славы на телешоу, но и стал мировым рекордсменом, вызвав ликование всех присутствующих.