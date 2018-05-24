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Глава Паралимпийского комитета о коррупционном скандале: Это не лезет ни в какие ворота

  • 24.05.2018, 15:11
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ОЛЕГ ШЕПЕЛЬ

Олег Шепель рассказал о взятке в $15 тысяч.

Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель прокомментировал для "Прессбол" информацию о задержании директора "Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта":

- Во время Паралимпиады в Пхенчхане до меня дошли нехорошие слухи. Я тогда организовал собрание с участием тренеров, обслуживающего персонала, врачей, гостренеров и сказал им: "У меня есть информация, что кто-то что-то с вас требует.

Не позорьте паралимпийский спорт. Не дай бог я узнаю, что кто-нибудь даже не берет, а дает — сделаю все, чтобы эти люди в паралимпийском спорте не работали. Пусть даже республиканский центр, о котором идет речь, является структурой Министерства спорта, а не паралимпийского комитета".

Приехал и доложил министру о том, что провел собрание. И все равно уже потом происходит такое. Это уже не лезет ни в какие ворота. Я же все сказал русским языком. Как еще им нужно было об этом говорить?!


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