Лукашенко «поставили на вид» нарушения норм ЕАЭС 24.05.2018, 15:26

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«Коллеги» обратили внимание на неравные условия взимания косвенных налогов.

Среди вопросов торговли, интеграции, таможенного сотрудничества и агропромышленного комплекса, которые рассматривались на последнем заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 г., один напрямую касался интересов Беларуси, причем с весьма неприятной стороны, пишет Анатолий Лях для «Экономической газеты».

Исполнительным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение уведомить нашу страну о необходимости соблюдать правовые нормы, действующие на территории Союза.

В качестве причины такого «одергивания» были названы неравные условия взимания косвенных налогов: как известно, согласно белорусскому Налоговому кодексу (НК) в отношении продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, производимой на территории Беларуси применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. И при этом, осуществляя ввоз многих видов продовольственных товаров из других государств – участников ЕАЭС, включая зерно, овощи, фрукты, некоторые виды продукции рыбоводства, мы применяем уже «нормальную» ставку НДС в размере 20%.

Нам вежливо напомнили, что согласно Договору о ЕАЭС ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров в государства – члены Союза не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в том или ином союзном государстве.

Будет ли этот «прокол» устранен при разработке новой редакции НК, которая сейчас активно ведется с широким привлечением всех заинтересованных сторон, включая бизнес-союзы, мы узнаем, когда первые результаты этой работы будут представлены общественности.