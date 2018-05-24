Россию ждет международный трибунал 7 Юрий Бутусов

24.05.2018, 15:27

3,927

Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Потрясающе! Да! Мы ждали этого четыре года!

Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено. Прокуратура Нидерландов официально обвинила Россию в уничтожении "Боинга" МН-17 и убийстве 298 человек на борту лайнера.

Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера завершено - "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ.

Прокуратура Нидерландов установила причастность более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб к уничтожению лайнера.

Все российские фейки сегодня окончательно разбиты, ответственность России установлена, правота Украины публично подтверждена, это настоящая победа.

И теперь открываются возможности не только объяснить правду о "Боинге" - мы можем доказать всему миру, какие страшные последствия принесло Украине российское вторжение и война. Что дальше? Надо продолжать юридическое наступление на РФ. И теперь Россия может что-то не признавать, может создавать новые фейки, но эти данные лягут в судебный приговор и после соответствующих процедур будут выполняться судами по всему миру. Кроме материальной компенсации, теперь могут быть привлечены к суду и российские военные преступники! Причем материальный ущерб к РФ может быть заявлен также и Украиной. Это будет один из самых резонансных процессов в истории военных преступлений.

Накануне чемпионата мира по футболу в России руководство РФ и все государство признаны виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве, терроризме! И как это теперь будет совмещаться с спортивным праздником?!

Спасибо участникам международной следственной группы от Украины, спасибо сотрудникам СБУ и ГПУ, спасибо экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, вы сделали великолепную работу, которой надо гордиться и которая заслуживает самой высокой оценки и наград от государства и народа Украины.

Юрий Бутусов, Фейсбук