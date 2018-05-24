«Получили квитанцию за тепло на $780» 3 24.05.2018, 16:00

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Семье из Гомеля четыре года неправильно выставляли счета.

Гомельчанка Татьяна прислала onliner.by удивительную квитанцию: за тепло выставлена какая-то неземная сумма, таких в природе вообще не бывает. Впрочем, Татьяна уже не одна такая. Сколько еще белорусов получили похожие счета за апрель — статистики нет, но, похоже, немало. Что происходит? Как выяснилось, внезапно сработало давно заложенное в толще бумаг постановление совмина. Оказалось, что три года счета людям выставляли неправильно. Вот и пересчитали «кумулятивно».

«Думали, это наш дом...»

Татьяна описывает свою ситуацию:

— Мой дедушка вышел на пенсию, отслужив 27 лет в Вооруженных силах СССР. Государство предоставило ему и его семье квартиру. На тот момент это были четыре человека: бабушка с дедушкой, мои мама и папа. Через год родилась я, еще через год — мой брат. Нас из роддома приносили в эту квартиру и, естественно, в ней прописывали. Когда нам было 7 и 6 лет, квартиру приватизировали.

Когда мы выросли, бабушка с дедушкой переехали в новую, купленную сообща квартиру (там ответственный квартиросъемщик — бабушка). Со временем в прежней квартире осталась только молодежь. Никто и не думал, что тут надо менять ответственного квартиросъемщика, думали, это наш дом. А потом пришел этот счет за отопление на 1559 рублей...

Вообще-то, первым звоночком стало объявление в почтовом ящике.

По телефону объяснили, что все дело в постановлении cовмина №571 от 12.06.2014 года. (Полное название «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления совета министров и признании утратившими силу постановлений совета министров и их структурных элементов».) Оно, в частности, определяет, кто может оплачивать свет, тепло, воду и газ по субсидируемым (более низким) тарифам, а кто должен платить полную цену. Если в квартире не живут наниматель или члены его семьи, платить надо по высоким тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат». Дети — члены семьи, внуки — уже нет. Выходит, Татьяна должна платить 100%.

— Даже если так, пусть бы сразу нам присылали квитанции с правильными суммами, по этому высокому тарифу, — говорит Татьяна. — Мы всегда вовремя оплачиваем счета, долгов у нас нет. И в этом случае нормально платили бы или думали, как решить проблему (например, прописав дедушку, что мы сейчас сделали в течение одного дня). Но скажите, как я, обычный человек, должна была узнать про какое-то постановление четырехлетней давности? Спрашиваем, почему раньше не выставляли счета правильно, — нам говорят: «У нас не было паспортной базы». То есть для нас «незнание закона не освобождает от ответственности», а для предприятия — «не было условий для выполнения закона». Еще обидно, что, если не заплатим, с 25 или 26 мая включается пеня — 0,3% в день!..

Пока Татьяне пришел только 3-летний («в пределах исковой давности») пересчет за отопление. Теперь она ждет еще квитанцию за электроэнергию — сказали, что будет примерно тысяча.

«Я мама, а не бабушка!»

Массированная реанимация постановления не обходится без сбоев. У гомельчанки Галины история немного другая, но на ту же тему. Пару лет назад она подарила свою квартиру взрослой дочери — сама продолжает жить в ней же, дочь живет отдельно. Тоже на днях пришел гигантский счет за тепло, больше тысячи. В ужасе принялись выяснять, что случилось, — по телефону им объясняют, что внуки и бабушки не считаются близкими родственниками, а значит, платить за энергию в этом случае надо по полной стоимости.

— Но при чем тут внуки?! — перенервничала Галина. — Я же дочке подарила. Потом выяснилось, что просто кто-то куда-то подал неправильную информацию. Пришлось идти в домоуправление, получать справку, «что я не верблюд», потом ехать с ней еще к черту на рога, доказывать... Слава богу, все пересчитали.

Роемся в старых бумагах

Журналисты нашли в интернете то самое постановление, о котором должна была знать Татьяна. В недрах длинного документа, даже название которого осилит не каждый, есть пункт 6, а в нем подпункт 3. Указано, что исполкомы должны «обеспечивать на безвозмездной основе ежемесячное информирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, в том числе газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации „Белтопгаз“ и государственного производственного объединения электроэнергетики „Белэнерго“, <...> о жилых домах (жилых помещениях), в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник жилого помещения, наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, и (или) члены его семьи...»

Кто осилил этот кусок до конца, догадается, что пересчет угрожает не только потребителям электроэнергии и тепла. Вода, газ, прочие коммунальные услуги тоже подразумеваются.

К Постановлению пристегнуто Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда. Идем в пункт 12, выбираем один из множества подпунктов: «Плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае: <...> наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи...»

Далее направляемся в пункт 15 Положения: «Счетные ошибки, допущенные при осуществлении расчетов за жилищно-коммунальные услуги, устраняются исполнителем с момента их выявления, но не более чем за три года. Ошибки подлежат устранению при последующем расчете по тарифам (ценам), действующим на момент предоставления услуг, при расчете за которые они были допущены, если иное не предусмотрено законодательством».

Вообще-то, постановление действует уже почти 4 года. То есть год еще простили.

Энергетики: «Можете попросить о рассрочке...»

В «Гомельэнерго» говорят, что извещали жителей многоквартирных домов о 571-м постановлении: информацию размещают на квитанциях, также она видна при оплате счетов в ЕРИП.

— Дело в том, что в некоторых квартирах не проживают собственники либо члены их семей, но при этом услуги оплачиваются по субсидированным тарифам. Так как мы отвечаем только за электро- и теплоснабжение, то по этим позициям и делаем перерасчет, разъясняем гражданам, — говорят специалисты.

Почему изначально не выставлялись правильные счета? Объясняют, что Энергосбыт не был уведомлен о таких квартирах, поэтому оплата происходила по субсидируемому тарифу.

Напомним: Постановлением определено, что информировать о помещениях, в которых отсутствуют собственники или члены их семей, энергетиков (в частности) должны облисполкомы. Считается, что, если они не довели эту информацию, нет оснований выставлять полный счет для такой квартиры. Теперь, видимо, появились какие-то базы, которые позволили выявить несоответствия...

— Мы понимаем, что суммы большие, сразу заплатить людям будет трудно, — отмечают в «Гомельэнерго». — Поэтому стараемся максимально облегчить выплату. Можно обратиться в нашу организацию с просьбой об оформлении рассрочки. Это позволит избежать пени. Главное, чтобы гражданин пришел и изъявил такое желание. Конечно, если до 26 мая это не будет сделано, то суммы будут взыскиваться в судебном порядке.

Сколько всего таких перерасчетов произведено и о каких масштабах идет речь, в «Гомельэнерго» не сообщают. Но логично предположить, что оставаться крайними не захотят ни энергетики, ни жильцы. Очевидно, впереди бурное выяснение, кто виноват в этой странной ситуации. Татьяна готовит обращение в суд.