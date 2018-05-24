Активистка из Зеленого Бора: Мы не стали молчать и это напугало власти 24.05.2018, 16:00

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Жители поселка будут сами контролировать вывоз вредных отходов.

Брестский облисполком 18 мая сообщил, что опасные отходы, которые лежат рядом с поселком Зеленый Бор в Ивацевичском районе, начнут вывозить в ближайшее время. Отходы планируется убрать не позднее 1 сентября этого года, пишет «Брестская Газета».

Председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук в комментарии телерадиокомпании «Брест» сообщил, что после вывоза отходов в месячный срок землепользователи проведут рекультивацию, будут подсчитаны затраты, нанесенный вред.

«Эта цифра будет представлена в Следственный Комитет, и там уже будет проводиться работа компетентными органами», — сказал глава района.

Следственный Комитет РБ по Брестской области расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 статьи 278 «Нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами» в отношении двух ИП, жителей Березы. Они подозреваются в том, что с мая 2015 года по июнь 2017 года размещали на территории бывшего асфальтного завода в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района опасные отходы, которые предоставляло им для переработки предприятие «Белинвестторг-Сплав».

Журналисты связалась с жительницей поселка Зеленый Бор Светланой Гойшик, которая в апреле принимала участие в пресс-конференции, проходившей в нашей редакции, и от лица земляков со слезами на глазах просила, чтобы отходы убрали от их поселка. Выступала женщина и на митинге «Брестчанки против свинца». Мы поинтересовались, как местные жители восприняли новость о том, что свалку, наконец, ликвидируют.

«Люди не на 100% доверяют тому, что вывезут от нас эти отходы, потому что нас уже не раз обманывали. И анализы мы разные делали, но не доверяем их результатам, что всё в норме — ведь столько лет это все пролежало у нас. Но радость у нас есть. Будем надеяться, что это исполнится, что в очередной раз нас не обманут. Мы будем держаться настороже и будем контролировать этот вопрос. Будем смотреть, уберут ли еще в лесу, где эти отходы тоже посбрасывали», — сказала Светлана Гойшик.

Женщина внимательно следит за тем, что пишут в СМИ, в интернете на эту тему. Она недоумевает, почему всю вину за образовавшуюся свалку возлагают на двух ИП.

«А как же те, кто отпускали им отходы? Они что, не видели, что машины в течение часа обратно возвращаются, а, значит, они куда-то поблизости их вывозят», — высказала свое мнение жительница Зеленого Бора.

Она считает, что их проблема начала решаться потому, что местные жители с помощью противников строительства аккумуляторного завода под Брестом «АйПауэр» настойчиво требовали от властей навести порядок.

«Сейчас уже пишут, что Лемешевский (глава 1AK-GROUP, в состав которой входят и «Белинвестторг-Сплав», и ООО «АйПауэр» — прим. авт.) давно готов был их вывезти, но ждал какого-то толчка. Раз люди молчат — то и молчат. А мы не стали молчать, стали серьезно этим вопросом заниматься. Возможно, это их напугало», — говорит Светлана Гойшик.

Правозащитник Роман Кисляк, который активно участвует в кампании против строительства под Брестом аккумуляторного завода и помогал жителям Зеленого Бора, тоже уверен: анонсированный вывоз отходов — это заслуга самих людей. Он обращает внимание на то, что первоначально опасные отходы, которые лежат рядом с поселком, никто не замечал. Позже, когда появились публикации в СМИ, заявления жителей, было возбуждено уголовное дело.

«Но оно двигалось ни шатко, ни валко, отходы по-прежнему лежали. Дальше, когда активисты начали задавать вопросы, им отвечали: расследуется же уголовное дело, нельзя вывозить, пока оно не завершено.

Активисты наседали — им заявляли: нет возможности вывезти, так как для утилизации необходимо примерно 1 млн долларов. Когда уже брестчане объединились с жителями поселка Зеленый Бор, подготовили обращение в облисполком, состоялась встреча в поселке, где было заявлено: будет подан прокуратурой иск о признании сделок недействительными и тогда «БИТ-Сплав» вывезет. Люди были возмущены. Они кричали и требовали убрать эти отходы. Потом прошел митинг «Брестчанки против свинца», в резолюции которого есть пункт с требованием убрать из поселка отходы. И вот уже не нужен миллион, не нужен иск, «БИТ-Сплав» сам «согласился» вывезти эти отходы в другое место», — коротко обрисовал историю развития ситуации правозащитник.