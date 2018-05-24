Превратившиеся в трансформеров дети стали звездами Сети 24.05.2018, 16:10

В этом им помогли необычные костюмы.

Эти три маленьких супергероя прославились в интернете, ведь они стали самыми настоящими транформерами благодаря необычным костюмам, пишет сайт 120.su.

Видеоролик, снятый в США, показывает, как дети позируют в героических позах своих любимых персонажей-роботов.

Однако, дальше всё становится ещё интереснее. По команде малыши «активируют» свой второй режим и за несколько секунд превращаются в маленькие транспортные средства, так что сложно представить, что до этого на дорожке мы могли видеть троих детей.