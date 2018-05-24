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Украина ввела санкции против Дерипаски, Ротенберга и Миллера

  • 24.05.2018, 16:11

Санкции предполагают блокирование активов.

Совет национальной безопасности Украины на три года ввел санкции против ряда российских бизнесменов и чиновников. Перечень попавших под санкции лиц опубликован на сайте президента Украины, сообщает "Гордон".

Среди новых физлиц, включенных в перечень, глава "Газпрома" Алексей Миллер, миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Санкции предполагают блокирование активов.

В апреле против этих людей ввел санкции Вашингтон.

2 мая СНБО принял решение о введении новых и продлении существующих санкций против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины.

Порошенко 2 мая заявлял, что санкции, которые Украина введет против граждан России, будут гармонизированы с американскими.

6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.


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