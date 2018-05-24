Минчанка вышла к зданию МВД с плакатом «Сами вы подделка» 24.05.2018, 16:18

1,218

Девушка выразила протест скандальным заявлениям Министерства внутренних дел.

Минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие с недавним заявлением ведомства о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка!». А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка», — объяснила девушка в соцсетях свой поступок.

Кроме снимка на фоне МВД она также сделала несколько кадров у КГБ и Дома правительства в центре столицы.

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией вывесило ЛГБТ-флаг. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права подделкой, как и сами однополые отношения. Там заявили, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.