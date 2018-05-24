Водитель: Превысил скорость - наложили запрет, касающийся дома и земельного участка 24.05.2018, 16:26

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Белорус ничего не знал о штрафе.

На днях читатель onliner.by получил заказное письмо из отдела принудительного исполнения Пуховичского района. Мужчину уведомили, что на его имущество — земельный участок и дом — наложен запрет на совершение регистрационных действий. Причина — неоплаченный штраф в 42 рубля за совершенное административное правонарушение. Как выяснил читатель, оштрафован он был за превышение скорости — попался на камеру фотофиксации два года назад. Но, как он утверждает, все это время ничего не знал о своем нарушении и наказании за него.

Штраф за превышение скорости

— На днях моей жене было вручено заказное письмо — как надо, под подпись — из отдела принудительного исполнения Пуховичского района. В нем сказано, что на мой участок с домом наложен запрет из-за неоплаченного штрафа в 42 рубля. Причем постановление о наложении этого штрафа датируется апрелем 2016 года. Все это время я о существовании этого штрафа не знал, никто ни о чем меня не уведомлял и не предупреждал, — рассказал белорус.

С его слов, с полученным предписанием он направился в отдел принудительного исполнения. Что это за штраф, за какое нарушение он выписан — ничего этого мужчина, как он утверждает, не знал.

— В предписании есть номер постановления. Мне показали этот документ: постановление ГАИ о наложении штрафа за превышение скорости, зафиксированное прибором фотофиксации. Но никаких документов, по которым я был уведомлен о штрафе, о своей задолженности, где бы стояла моя подпись, мне не показали. Писем, в том числе «письма счастья» с этим штрафом, я не получал, повесток тоже, — говорит водитель.

Водитель обмолвился, что за прошедший срок у него были и другие штрафы, которые он оплатил, и разбор в ГАИ из-за мелкого ДТП — там ему тоже не указали на наличие задолженности.

— Я не согласен именно с самой процедурой. Я готов оплатить этот штраф, но после того, как увижу соответствующий документ с фотофиксацией. А вышло так, что наложили запрет на мое имущество, не разбираясь, — считает белорус.

Он написал заявление на имя начальника отдела принудительного исполнения с просьбой предоставить ему повестку, которой он был бы предупрежден о неоплаченном штрафе, а также материалы о совершенном правонарушении. Мужчина ждет ответа на это заявление.

— Мне говорят: «Чего ты уперся? Заплати штраф — запрет будет снят». Но дело не в деньгах, это уже дело принципа. Меня удивляет, как легко накладываются запреты. У меня есть вопрос: где постановление о наложении штрафа, где «письмо счастья», почему я не был уведомлен о том, что не уплатил штраф?

Теперь он намерен добиваться отмены запрета на регистрационные действия с его имуществом.

— Я хочу, чтобы мне, как и всем, предоставили документы по фотофиксации, чтобы я мог с ними ознакомиться и тогда заплатить штраф. Получается, ко мне могут прийти судебные приставы, арестовать мое имущество на эти 42 рубля? Я как раз занимаюсь продажей дома. И что, если будут покупатели, а на имущество наложен запрет? — возмущен мужчина.

Может ли не дойти «письмо счастья»?

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» сообщили, что копия постановления о наложении административного взыскания отправляется почтой по месту регистрации владельца транспортного средства.

— Бывают случаи, когда автовладельцы не проживают по месту регистрации. Это самая распространенная причина, по которой они могут не получить копию постановления, — пояснили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Поэтому можно порекомендовать водителям время от времени проверять почтовый ящик по месту своей регистрации. Конечно, не исключено, что письмо может не дойти по другим причинам. Но это маловероятно, и, как отмечают специалисты, нужно разбираться в каждом конкретном случае, что именно произошло.

Проверить факт превышения установленной скорости можно также на сайте МВД. Но водитель сможет узнать только номер постановления о наложении административного взыскания. Если он хочет получить на руки копию этого постановления, а «письмо счастья» почему-то не пришло, он может обратиться в отдел ГАИ по месту жительства с просьбой ее предоставить.

— В том случае, если есть постановление о наложении административного взыскания, а штраф не оплачен в установленный срок, материалы передаются в органы принудительного исполнения, — подтвердили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Какие меры могут быть применены в отношении должника

— Судебный исполнитель самостоятельно в рамках конкретного производства принимает решение о совершении того или иного исполнительного действия, в том числе о запрете на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, зарегистрированного за должником. Тем самым у должника нет возможности «уйти» от погашения задолженности, зарегистрировав имущество за другим лицом, — пояснил консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Юлиан Мисюкевич.

Кроме того, судебный исполнитель может дополнительно направить в соответствующий государственный орган предписание о запрете совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, его доли в уставном фонде общества, если таковая имеется, а также принять иные меры, такие как временное ограничение права должника на выезд из страны, на управление транспортными средствами, охоту, посещение игорных заведений, пользование интернетом, услугами связи и многое другое.

— На сегодняшний день судебный исполнитель имеет доступ к ряду информационных систем государственных органов и организаций, позволяющих ему не выходя из кабинета оценивать имущественное положение должника. Судебный исполнитель самостоятельно принимает решение, какие меры применять в отношении должника, на какое имущество накладывать обременения. Данное решение судебным исполнителем принимается с учетом всех «обстоятельств» исполнительного производства: суммы долга, динамики погашения задолженности, принятых ранее обеспечительных мер и иного, — подчеркнул Юлиан Мисюкевич.

Кстати, должник может направить ходатайство о том, на какое имущество следует обратить взыскание в первую очередь, — ходатайство может быть удовлетворено судебным исполнителем, если оно не противоречит законодательству.

— В случае если судебный исполнитель наложил обременение на имущество, единственно верным выходом из сложившейся ситуации для должника будет оплата задолженности по исполнительному производству, — добавил собеседник.

Получить справочную информацию о задолженностях, взыскиваемых органами принудительного исполнения, можно на портале Министерства юстиции.