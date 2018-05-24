«Поднимите вопрос репрессий!» 24.05.2018, 16:54

Фото: svaboda.org

Форум «Свободу политзаключенным» обратился к участникам «Минского диалога».

В Минском офисе БСДП прошло заседание форума «Свободу политзаключенным». Форум объединяет ряд политиков, общественных активистов и правозащитников, которые на своих площадках ведут борьбу за права людей, передает «Радыё Свабода».

Собрание приняло специальное заявление в адрес «Минского диалога» о наличии в Беларуси политзаключенных и критически высказалось по поводу правозащитников из «Весны» и БХК, которые «занижают масштабы проблемы».

«Поднимите вопрос политических репрессий в Беларуси на минском форуме, не замалчивайте проблему, - обратились участники форума «Свободу политзаключенным» к коллегам-правозащитникам. - Условием диалога с белорусским режимом должно быть освобождение всех политзаключенных Беларуси».

К участникам «Минского диалога» приняли специальное обращение.

«Призываем международное сообщество поддержать демократию, законность и независимость Беларуси. Поставить условием диалога с Лукашенко освобождение всех политзаключенных и прекращение политических репрессий», - говорится в нем.

По информации «Весны» и БХК, в Беларуси признаны политзаключенными два человека - бывший преподаватель Михаил Жемчужный и общественный активист Дмитрий Полиенко. Между тем участники форума «Свободу политзаключенным» полагают, что к этому списку следует добавить еще 7 человек, а в близких кандидатах на то, чтобы попасть в него, еще трое.

О каждом из них на заседании представили последние сведения.

Михаил Жемчужный, отбывает 6,5 лет в колонии в Горках по обвинению в попытке «получить служебную информацию».

«Все время в карцере, ему блокируют информацию. Досадно, что человек остался один на один с режимом. "Весна" пытается повлиять, чтобы к нему допустили правозащитников, но власти боятся. Мы должны говорить европейскому сообществу: идет бесчеловечное истязание людей. Чтобы что-то изменить, нужно вводить против белорусского режима санкции», - высказалась общественная активистка, режиссер документального кино Ольга Hиколайчик.

Дмитрий Полиенко, отбывает 2,5 года в колонии в Бобруйске после участия в акции «Критическая масса».

«Ногу не долечили, отправили на работу - чистить провода, очень опасная работа для здоровья. Работает 6 дней в неделю. Несколько раз бросали в карцер. Также грозит 411 статья - новый суд за неподчинение администрации», - сказала Ольга Николайчик.

Святослав Баранович, осужден на 3 года по обвинению в «насильственных действиях против милиционера» во время акции «Марш нетунеядцев». Его содержат в следственном изоляторе в Жодино, вскоре должны отправить в колонию.

«О Барановиче мы рассказали 13 послам зарубежных стран, в том числе европейским, но пока реакции нет. Нужно более настойчиво доносить информацию про его дело», - сказал сопредседатель БХД Павел Северинец.

«Это дело явно политическое. Суд не обратил внимания на то, что Баранович, применяя насилие против милиционера, не мог знать, что это сотрудники правоохранительных органов. Он защищал людей, на которых напали неизвестные лица», - добавила активистка Наталья Горячко.

Тарас Аватаров, отбывает 5 лет заключения в Витебской колонии «Витьба-3» за провоз гранаты.

«После каждой акции солидарности Тараса Аватарова "прессуют". Ему говорят: будешь поднимать вопрос в СМИ, что ты политзаключенный, однозначно жди 411 статью - осуждение на новый срок якобы за неподчинение администрации. Но мать Аватарова приветствует наши акции», - сказал Павел Северинец.

Футбольные фанаты, члены незарегистрированной антифашистской организации Илья Воловик, Дмитрий Теханович, Вадим Бойко, Филипп Бойко.

Илья Вoлoвик отбывает 10 лет, в том числе по обвинению в злостном хулиганстве. «Весна», БХК не признают его и других фигурантов дела политзаключенными, хотя форум «Свободу политзаключенным» считает, что Вoлoвик и его друзья стали жертвами преследования за политические взгляды. Так считает правозащитница Екатерина Садовская.

«Была операция на руке, достали осколок иглы, долго отказывались лечить. Жена с ребенком должны были уехать из Беларуси, прячутся от ФСБ. У Ильи Воловика умер отец, осталась мать, которая одна борется за сына», - говорит Ольга Николайчик.

Алесь Юркойть, осужден на 7 лет якобы за взяточничество.

«Последняя информация про Алеся: активно переписывается, недавно ответил, что держится хорошо. Очень впечатлен нашими выходами на пикеты солидарности с портретами осужденных, в том числе с его. Еще надеется, что выйдет на свободу раньше - при условии, что увеличится давление на белорусские власти со стороны Евросоюза. Переписке с ним мешают», - сказал Павел Северинец.

Еще три человека, по мнению активистов форума «Свободу политзаключенным», могут вскоре дополнить этот список.

Павел Шаройко. По информации из посольства Украины, украинский журналист недавно приговорен к 8 годам заключения якобы за шпионаж.

Суд прошел за закрытыми дверями, журналистов не позвали даже на оглашение приговора. Верховный суд до сих пор не дал информации о процессе над Павлом Шаройко.

Участники форума «Свободу политзаключенным» полагают, что его дело сфальсифицировано.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик, лидеры независимого профсоюза РЭП.

«Фигуранты уголовного дела о «неуплате налогов в крупном размере». Федынич и Комлик знакомятся с делом, собираются подать встречные иски к Следственному комитету и государственным СМИ за распространение недостоверных сведений. Им грозят реальные сроки, "домашняя химия" или отсрочка наказания. Но нам понятно, что людей будут судить за их активность в защите прав трудящихся», - считает правозащитник Олег Волчек.