Видеофакт: Полный маршрут российского «Бука», сбившего МН17 1 24.05.2018, 16:46

Международная следственная группа предоставила доказательство вины России.

Видео было представлено на пресс-конференции в Гааге. Реконструировать точный маршрут следования техники помогли фото и видео и их сравнение с изображениями в сервисе Google Street View, сообщает "Гордон". Идентифицировать "Бук" смогли благодаря его уникальным особенностями. В JIT сообщили, что "Бук" состоял на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

23 июня 2014 года он в составе колонны военной техники отправился в южном направлении. Колонна двигалась по трассе Р298, затем по дороге Р188. Есть запись, на которой техника находится в 25 км от украинской границы. "Бук" также неоднократно фиксировали на фото и видео 17-го и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.

Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.

По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (Хмурый).

24 мая 2018 года в Международной следственной группе (JIT) заявили, что малайзийский самолет был сбит из "Бука", который прибыл на не подконтрольную Украине территорию из Курской области РФ, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Установка выехала в Украину в составе конвоя из 50 единиц военной техники, в которой было шесть "Буков". Следователи составили хронологический путь конвоя из Курска.