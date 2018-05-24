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Прокопеня снова заплатил рекордный подоходный налог

  • 24.05.2018, 16:45
ВИКТОР ПРОКОПЕНЯ
ФОТО: FACEBOOK

ИТ-предприниматель задекларировал доход в размере 58,9 млн белорусских рублей за 2017 год.

О рекордной сумме задекларированного дохода физического лица сообщили в ИМНС по Минску. По информации naviny.by, именно Виктор Прокопеня указал такую сумму в декларации о доходах.

Сумма подоходного налога составила 7 млн белорусских рублей или около 3,5 млн долларов.

Всего в Минске 11,7 тысяч физических лиц подали декларации о доходах в 2017 году. По результатам перерасчета 7,8 тыс граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 36,4 млн рублей, 330 гражданам подоходный налог в сумме 993 тыс рублей возвращен в связи с предоставлением налоговых вычетов.

Прокопеня не первый год становится крупнейшим плательщиком налога на доходы для физических лиц. Так, в 2016 году бизнесмен уплатил подоходный налог в размере более 1,4 млн долларов.


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