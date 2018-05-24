Ученые установили новый способ продления жизни 24.05.2018, 16:53

В исследовании шведских ученых приняли участие 38 тысяч человек.

Ученые Стокгольмского университета в Швеции установили, что продолжительный сон на выходных может не только компенсировать недостаток сна в будни, но также снизить риск преждевременной смерти. Об этом пишет Science Alert (перевод — korrespondent.net).

По информации издания, в исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей. Все они сообщали продолжительность сна в рабочие и выходные дни.

Наблюдение за добровольцами велось на протяжении 13 лет. Ученые пытались установить уровень смертности среди людей, которые спали менее пяти часов, и шесть-семь часов в сутки.

Также принимался во внимание ряд других факторов, среди которых индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, физическая активность.

В итоге, среди людей в возрасте до 65 лет риск преждевременной смертности увеличивался на 65 процентов, если они страдали от недостатка сна. При этом, если они компенсировали нехватку сна в выходные, то их показатели были такими же, как и у контрольной группы.