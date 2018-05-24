Лукашенко снял Шишко с должности замминистра транспорта и коммуникаций 24.05.2018, 16:57

Александр Шишко

Фото: onliner.by

Диктатор недоволен работой Минтранса.

Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

Из постановления совета министров от 23 мая 2018 года №382 следует, что Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 закона от 14 июня 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь").

Напомним, не так давно Лукашенко подверг Минтранс критике:

«В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил диктатор. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Действуйте!»