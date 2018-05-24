Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 14 24.05.2018, 17:01

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома написал диктатору письмо.

Президент США написал письмо Ким Чен Ыну, в котором отменил саммит США и КНДР, запланированный на 12 июня, сообщает «Радио Свобода».

О своем отказе от встречи Трамп написал в письме Ким Чен Ыну, текст которого опубликовал Белый дом.

BREAKING: Trump writes to Kim Jong-un cancelling June 12 meeting.



“I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting.” pic.twitter.com/4EHv4O83JA — Ben Riley-Smith (@benrileysmith) 24 мая 2018 г.

Письмо Трампа опубликовал корреспондент газеты Toronto Star Вашингтоне Дэниэл Дейл. По его словам, оно "аутентичное", и подпись Трампа на документе не вызывает сомнений.

"Мы чрезвычайно высоко ценим ваше время, ваше терпение и ваши усилия, которые вы потратили на организацию саммита", - сообщает президент США лидеру КНДР, отдельно отмечая, что он лично "очень хочет" с ним встретиться.

Саммит был назначен на 12 июня в Сингапуре.

"Однако в ваших последних речах содержалась открытая враждебность, и в этой связи мне в данный момент кажется неподобающим провести эту давно ожидавшуюся встречу", - сообщает Трамп.

Ранее глава КНДР неоднократно обещал нанести ядерный удар по США.