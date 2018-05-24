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Могилевский горисполком вымогает у организаций деньги на строительство Триумфальной арки

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  • 24.05.2018, 17:12
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Могилевчане считают возведение сооружения бесполезной тратой бюджетных денег.

Организации Могилева получают письма от горисполкома с просьбой о «спонсорской помощи» на строительство Триумфальной арки, пишет mogilev.online.

Скриншот документа опубликован в сообществе «Могилев Real»

Напомни, что на Форум регионов Беларуси и России не исключен приезд Владимира Путина: он приглашен туда Лукашенко. Поэтому Триумфальную арку, если ее строительство будет к этому моменту завершено, можно будет считать подарком лично Путину. Возможно, через нее и планируется въезд в город президента России.

Могилевчане же относятся к строительству сооружения крайне скептически и считают, что огромные деньги, которых оно потребует, можно было бы потратить на другие, гораздо более важные для города, цели, к примеру, очистку Святого озера, в котором запрещено купаться не первый год.

Кроме того, большие сомнения у горожан вызывает эстетическая сторона вопроса. Ни с каким триумфом, в ознаменование которых обычно строились триумфальные арки, могилевскую проассоциировать не получается. Кроме того, ее классицистический стиль совершенно не гармонирует с пейзажем и архитектурой района, в котором она возводится.

В целом, могилевчане считают возведение сооружения бесполезной тратой бюджетных денег.


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