закрыть
24 мая 2018, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Киев приедет король Испании, чтобы поддержать «Реал» в финале ЛЧ

3
  • 24.05.2018, 17:34

Игра состоится 26 мая.

Король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать футбольный клуб "Реал" на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом сообщается на сайте королевской семьи Испании, пишет liga.net.

26 мая 2018 года на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал Мадрид" и "Ливерпуль". По данным МВД, посмотреть турнир в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.


популярное за неделю

Мнение

Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!»
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!» Леонид Кулаков
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк