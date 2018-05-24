В Киев приедет король Испании, чтобы поддержать «Реал» в финале ЛЧ 3 24.05.2018, 17:34

Игра состоится 26 мая.

Король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать футбольный клуб "Реал" на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом сообщается на сайте королевской семьи Испании, пишет liga.net.

26 мая 2018 года на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал Мадрид" и "Ливерпуль". По данным МВД, посмотреть турнир в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.