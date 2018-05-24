Павел Северинец: Диалог Запада с Лукашенко без прекращения репрессий неприемлем 3 24.05.2018, 17:41

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Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

По поводу белорусского режима не должно быть никаких иллюзий.

В Минске прошел правозащитный форум "Свободу политзаключенным". По словам сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, он был приурочен к "Минскому диалогу", на котором представители Европейских демократических стран ведут дискуссию как с членами белорусского гражданского общества, так и с представителями властей, в том числе с Лукашенко, сообщает "Радыё Рацыя".

И на этом мероприятии не звучит тема политзаключенных, репрессий, прав человека в Беларуси, - констатировал Павел Северинец.

- Мы считаем, что без освобождения политических заключенных, без прекращения репрессий - диалог Запада с режимом Лукашенко неприемлем. Мы обращаемся ко всем правозащитникам, политикам, дипломатам, в первую очередь европейским, так как насчет белорусского режима иллюзий у нас нет.

Предпосылкой диалога должно быть освобождение политзаключенных и прекращение репрессий. В 2015 году 6 политзаключенных были освобождены и начался диалог. Мы понимаем и мы поддерживаем. Но на сегодняшний день в Беларуси уже 9 политических заключенных.

Павел Северинец напомнил, что представители общественности считают политзаключенными Святослава Барановича, Михаила Жемчужного, Дмитрия Полиенко, Алеся Юркойця, Тараса Аватарава, Вадима Бойко, Илью Воловикa, Дмитрия Тихановича, Филиппа Иванова. Ожидающих суда руководителей профсюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

"И в этой ситуации странно слышать какие-то разговоры о либерализации и сотрудничестве белорусского режима с демократическим Западом. На наш взгляд, это неприемлемо", - подчеркнул Павел Северинец.