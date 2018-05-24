Параллельная реальность россиян Александр Гольц

24.05.2018, 17:49

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Александр Гольц

Фото: rfe/rl

Другой мир для Владимира Путина и для народа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал нечто, что должно быть отлито в граните. Реагируя на сообщение американского телеканала CNBC о том, что испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой провалились, Песков изрек формулу, которая в принципе отменяет любую попытку анализа официальной информации: «Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему».

Как мы помним, вышеозначенная ракета была одной из изюминок путинского послания Федеральному собранию. Собственно говоря, это было послание Западу. Мол, у нас такие ракеты, такие, что ужо тебе, проклятый Зарубеж. «Просто фантастика», — не скрывал восторга главный начальник.

При этом выражал уверенность, что испытания приведут к созданию «стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой». «Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — утверждал президент. Его слова должен был подтвердить плохо сделанный мультик, в котором волшебная боеголовка ловко огибала районы базирования вражеской системы ПРО.

И вот теперь CNBC, явно с подачи американских спецслужб, сообщает, что испытания, которыми так восторгался Путин, были провальными. Чудо-ракета пролетела 30 километров, как раз то расстояние, на которое ее мог разогнать пороховой двигатель, а ядерная энергетическая установка просто не включалась. При этом тот же «источник» ссылается на разработчиков, которых якобы заставили проводить неподготовленные испытания.

Когда речь идет о столь секретных предметах, рядовой обыватель никакой информацией по определению обладать не может. Он может верить или любимому президенту, или вражескому телеканалу. При этом о вражеских инсинуациях он, скорее всего, ничего не узнает: родное телевидение стоит на страже российского душевного покоя.

Лишь отдельные злопыхатели могут вспомнить, что военное ведомство снабдило Путина видеосъемкой атаки американского «Апача» на афганских талибов, сказав, что это кадры ударов российского вертолета по террористам в Сирии. Потом спецы из Минобороны использовали компьютерную игру, чтобы доказать: американские войска обеспечивают прикрытие «террористам». А потом представитель Генштаба рассказывал, что две трети американских ракет, атаковавших объекты, связанные с производством отравляющих веществ, были перехвачены древней системой ПВО Асада. Через несколько недель израильские самолеты спокойно разнесли эту замечательную систему.

На самом деле военное ведомство РФ создает параллельную реальность, некий другой мир для Владимира Путина и для подведомственного народа. Мир, в котором все испытания экзотических вооружений завершаются успешно, вертолеты уничтожают террористов, разведка снабжает заинтересованных лиц безусловными доказательствами зловещих связей Вашингтона с террористами, а созданные 40 лет назад средства ПВО легко перехватывают современные американские ракеты.

Одна проблема. Чтобы проводить столь масштабную кампанию массовой дезинформации, нужно создавать суперведомство, которое бы ее осуществляло. Оно должно контролировать и править информацию, которую сообщают бесчисленные госведомства и госкомпании. Если этого не сделать, неизбежна путаница в собственной лжи. Так, сравнительно недавно, опираясь на официальные данные, специалисты из Института Гайдара отметили, что прирост оснащенности российской армии современными вооружениями в 2017-м сократился более чем в 10 раз по сравнению с 2016-м. И это при том, что гособоронзаказ объявлен полностью выполненным!

Впрочем, есть еще советский вариант. Не давать никакой информации вообще. Но тогда получается, что нечем пугать врагов и вдохновлять сограждан. Остается одно: обязать граждан верить Путину В.В. под угрозой уголовного наказания. Не сомневаюсь, соответствующий закон в ближайшее время поступит в Госдуму…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»