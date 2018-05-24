«Отбили»: в Могилевской области вводятся понижающие коэффициенты на общежития 7 24.05.2018, 17:55

Фото: Deutsche Welle

Коэффициенты позволят снизить плату за общежития.

Жильцы общежитий Могилевской области могут вздохнуть свободнее: облисполком принял решение о введении понижающих коэффициентов, которые позволят существенно снизить плату за проживание, пишет «Вечерний Бобруйск».

Напомним, в февраля в Могилевской области в жировках жильцов общежитий появилась новая строчка — «плата за пользование жилым помещением», которая привела к значительному увеличению «коммуналки».

За жилье низких потребительских качеств в общежитии жителям Могилева и области приходилось платить порой, как за 3-4-комнатную квартиру. Это вызвало вначале всплеск возмущения в социальных сетях, а затем и протестные выступления в городах региона, в особенности в Могилеве и в Бобруйске. Как один из вариантов решения проблемы жильцы и их представители предлагали введение понижающих коэффициентов, которые менялись бы в зависимости от потребительских качеств жилья в общежитии.

И вот стало известно, что Могилевский облисполком решение о введении понижающих коэффициентов принял. К «плате за пользование жилым помещением» будет применяться коэффициент от 0,1 до 1,0.

В квитанциях за апрель жители региона облегчение уже почувствовали. Так, например, жильцы общежития «Белшины» по улице Ульяновской, 94, в Бобруйске теперь будут платить с понижающим коэффициентом 0,4. У одного из жильцов, к примеру, в квитанции за март стояла сумма в 65 рублей, в апреле же, благодаря новому коэффициенту, он заплатит лишь 25.

Стоит отметить, что решения о повышении платы и введении понижающих коэффициентов принимаются на региональном уровне, поэтому этот процесс идет в стране неравномерно. Как следствие — напряжение все еще сохраняется. Так, пока в Могилевской области вводили понижающий коэффициент, в Гродненской области плату за общежития еще только-только повысили. Поэтому стоит ожидать в ближайшее время новый виток напряженности и рост числа протестных выступлений — на этот раз в Гродненской области.