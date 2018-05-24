Ирландский путешественник: Люди в Беларуси более вежливые, чем в России 3 24.05.2018, 18:02

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Путешественник Конор Клайн посетил Гродно и поделился своими впечатлениями.

Каждый год Конор Клайн начинает учить новый язык. Конор Клайн – ирландский тревел-блогер и полиглот. По образованию Конор юрист-международник, некоторое время работал в Европейской комиссии. Поскольку знакомые коллеги со всего ЕС, то решил посетить все 28 стран союза. Так началась жизнь блогера, полная поездок, пишет newgrodno.by.

Всего Конор посетил около 90 стран. О своих приключениях он рассказывает на ютуб-канале, особое внимание уделяет Восточной Европе: Украине, Молдове и Беларуси. Непосредственно в Беларуси блогер был шесть раз. На этот раз он посетил безвизовый Гродно. А на днях на своем канале он разместил ролик, который посвятил поездке в наш город.

«Люди в Беларуси невероятно вежливые, по крайней мере по отношению к иностранцам. Безусловно более вежливые, чем в России. Украина по вежливости наверное где-то посередине между Россией и Беларусью. И когда я впервые в 2010 году приехал в Беларусь, то был приятно удивлен, что оказывается, есть вежливые русскоязычные люди».

За 5 дней прибывания в Гродно блогер посетил и развлекательные места, и исторические. Конор Клайн очень хотел попробовать национальные блюда и услышать настоящий белорусский язык. С первым желанием гостя помогла его подруга, которая накормила блогера драниками со сметаной. В своем видео Конор Клайн остается в восторге от картофельных блинов. А вот со вторым желанием блогеру придется потратить еще немного времени, но уже в следующий раз.

«В Беларуси, в Минске и в Бресте я видел много вывесок на белорусском, но реально за все время я слышал белорусский язык лишь однажды, кажется это было в Гродно. Я расспрашивал у людей, где я могу услышать белорусский язык, мне ответили, что наверняка в деревне, но там все равно не чистый белорусский. Я бы хотел побывать в местах и услышать живую белорусскую речь, изучить ее. Конечно, это не так полезно в плане коммуникации, как русский, но я бы хотел больше знать о литературе, и в целом лучше понимать культуру Беларуси», – говорит Конор.

В 2016 году блогер приезжал по безвизовому режиму в Гродно. По безвизовым правилам туристам нельзя покидать Гродненский район, но Конор поехал в Минск праздновать Новый год и снял видео «Первый европеец без визы в Минске?!». (На тот момент еще не действовал безвизовый режим для туристов, прилетающих в Национальный аэропорт Минск-1).

«После того, как я уехал из Беларуси, мне на е-мейл пришло письмо, что обвинение против меня было снято. Я подумал: как интересно, я даже не знал, что было какое-то обвинение против меня. Через некоторое время я решил поехать в Беларусь учить белорусский, получил приглашение и пошел в белорусское посольство в Киеве. Сотрудник на меня смотрит такими большими глазами: почему вы вообще пришли за визой, вы в списке людей, которым запрещен въезд в Беларусь. Выяснилось, что запрет действует год. Я подумал, что подожду и просто поменяю планы. Безвизовый режим в Бресте и Гродно немного странный. Почему я не могу поехать в Минск? Что случится? Я там потрачу свои деньги?», – возмущается турист.