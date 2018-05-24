Студенты духовной семинарии в Жировичах получили повестки в военкомат 10 24.05.2018, 18:12

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В кругах духовенства говорят, что это исключительный случай, раньше никого из священников в армию не призывали.

Около 20 клириков католической высшей духовной семинарии в Гродно, несколько воспитанников католической семинарии в Пинске, десятки студентов православной духовной семинарии в Жировичах получили повестки. Это произошло первый раз, раньше никого из священников в армию не призывали, пишет bobruisk.ru.

В Минской духовной академии повестки пришли 18 учащимся. Также вызовы от военкомата получили молодые священники и диаконы, которые по возрасту подпадают под призыв. В некоторых повестках значится, что 28 мая призывники должны прийти в военкомат с вещами.

Ранее для православных и католических священников всегда действовала отсрочка от армии, пока не закончат учиться. Призывали тех, кто не успел стать священником или обзавестись семьей и детьми, действующих священников не призывали никогда. Часть семинаристов-призывников верят, что это ошибка, они лишь пройдут медкомиссию, а потом продолжат учиться.

— Кому-то дали отсрочку по состоянию здоровья, кто-то годен. Мне звонили из военкомата, и мы все уладили. Всю ситуацию я не знаю, но вроде время призыва перенесли с 28 на 31 мая. Может, и не везде так. К этому времени, надеемся, все решится, — сказал корреспонденту «ГС» один из студентов Минской духовной семинарии, которая располагается в деревне Жировичи Слонимского района.

Католические бискупы Беларуси 23 мая обратились к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной службы семинаристам и священникам призывного возраста, пишет tut.by.

Еще в августе 2017 года костел подал информацию для предоставления отсрочки для священников и студентов высших духовных учебных учреждений на 2018 год. Однако в мае 2018 года семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки

— В связи с этим, а также с учетом все еще недостаточного количества местных священников для работы в приходах Беларуси, и принимая во внимание то, что в случае призыва студентов высшие духовные семинарии не смогут существовать, Конференция Католических бискупов в Беларуси обратилась к Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, — говорится в сообщении конференции католических бискупов Беларуси.

Как правило, согласно поручению Совета министров от 13 апреля 2006 года в рамках подготовки проекта указа президента Беларуси Уполномоченный по правам религий и национальностей направляет в Министерство обороны ходатайство о предоставлении отсрочки от призыва на срочную службу для священников и студентов высших духовных учебных учреждений. Руководитель пресс-службы Министерства обороны Владимир Макаров сказал «Радио Свобода», что ведомство «действует в рамках законодательства». «Если нет оснований для отсрочек, то вызывают. И если, как вы говорите, кого-то призывают, то все делается в рамках законодательства», — заявил Макаров.