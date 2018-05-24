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Алексей Навальный: Путин объявил охоту на оппозиционеров

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  • 24.05.2018, 18:30
  • 1,756
Алексей Навальный

Ни один человек не должен сидеть в тюрьме за свои политические взгляды.

Полторы тысячи задержаний. 19 сотрудников ФБК и штабов сидят по спецприемникам. Не прошло и месяца с начала путинского пятого срока, а уже развернута полномасштабная кампания политического преследования, пишет сайт Алексея Навального.

Очень важный ролик, с очень простым посылом.

Ни один человек не должен сидеть в тюрьме за свои политические взгляды.

Ни один человек не должен быть лишен свободы, за то, что вышел на улицы своего города.

Никто не может запретить думать, писать и говорить о недовольстве властью.

Свобода человека — первична.

Презирать воровскую власть — не преступление. Преступление — этой воровской властью быть.


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