Трассы под Минском атакуют дикие животные 9 24.05.2018, 18:27

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На дорогах стали появляться не только лоси и дикие кабаны, но и медведи.

Какую угрозу несут дикие животные на дороге, понимаешь после трагичного ДТП 13 мая, в котором погибли два автоспортсмена, раллист Юрий Семенчук и картингист Артемий Каменок. Появление на трассе животного, того же лося, бывает столь стремительным, что даже опытные спортсмены не могут избежать ДТП, пишет abw.by.

Та авария случилась на трассе М5, а сегодня ночью на трассе М2 Национальный аэропорт - Минск по пути в столицу тоже сбили лося. На этот раз все обошлось, хотя сам лось получил ранения. Наш читатель Никита, прислав видео, отмечает, что ДТП произошло между Жуковым Лугом и Королевым Станом. На месте присутствовала ГАИ и автомобиль, который, вероятно, и столкнулся с сохатым. Бедное животное, по-видимому, получило серьезные травмы ног: лось лежа перемещался по проезжей части, а потом обессилел.

Встретить диких животных под Минском можно все чаще. Не так давно читатель Виталий написал, что его знакомый по пути в аэропорт (ехал он по М1) увидел, как в кювет ушел автомобиль, не успев затормозить при появлении лося. А по пути из аэропорта на дороге видел кабана.

12 мая Виталий написал нам: "Хочу поделиться двумя видео одной поездки в аэропорт моего друга сегодня вечером. На первом видео, на 16-й секунде, слева во встречном направлении пропадает свет фар и дальше видно, что машина съезжает в кювет. Дальше становится понятно почему. Дорогу переходил лось, его откинуло на полосу, по которой ехал друг, он чудом успел среагировать. Это произошло на трассе М1 за поселком Обчак.

На втором видео он выезжает из аэропорта, а когда отъехал пару километров, на дорогу вышел кабан. На видео с регистратора не очень хорошо видно в темное время суток, но разобрать можно".

Напомним, что недавно под Минском видели бегущего вдоль трассы медведя.