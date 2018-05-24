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Помпео и одна пятая

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  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 24.05.2018, 18:58
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МАЙК ПОМПЕО
ФОТО: CIA.GOV

В США об аннексии Крыма никогда не забудут.

Государственный секретарь США Майк Помпео на слушаниях в Конгрессе пообещал, что его страна никогда не забудет о российской аннексии Крыма. «Это очень серьезный вопрос. Россия аннексировала одну пятую часть Украины, и мы никогда не должны забывать о том, что произошло», – сказал он, отвечая на замечание конгрессмена Стива Чебота.

Чебот отметил, что часть мирового сообщества слишком часто игнорирует вторжение России в Украину и преступную аннексию Крыма, и призвал Помпео придать этой проблеме большее звучание. И, как видим, Помпео согласился с ним и даже усилил высказанную парламентарием позицию.

И это – не просто слова. Это теперь – «дорожная карта» для каждого сотрудника Госдепартамента и других государственных институций США, отвечающих за внешнюю политику страны. Потому что речь в выступлении госсекретаря шла о стратегических приоритетах деятельности возглавляемого Помпео ведомства. Приоритетах, на которые конгрессмены должны выделять деньги из бюджета. Проще говоря, Помпео говорит о том, на что должны идти деньги американских налогоплательщиков. А граждане Соединенных Штатов не платят своему государству зря – они знают, что государство работает на их безопасность даже тогда, когда речь идет о нарушении права в отдаленных от США регионах мира.

Вот простой пример из нашего недавнего общего прошлого – история о том, как получили свободу страны Балтии и как в этом стремлении их поддерживал цивилизованный мир. США никогда не признавали аннексии Советским Союзом Латвии, Литвы и Эстонии и организовали работу их диппредставительств в Вашингтоне. Но не только это. Когда создавалась корпорация Радио Свобода/ Радио Свободная Европа, в Радио Свобода включили службы, которые вещают на языках народов СССР, а в Радио Свободная Европа – службы, которые вели вещание на языках народов советской «сферы влияния». Так вот, латышскую, литовскую и эстонскую службу включили в состав Радио Свободная Европа – и не ошиблись. Сегодня этих служб на Радио Свободная Европа уже нет, зато Латвия, Литва и Эстония – в свободной Европе. А бывший директор эстонской службы Радио Свободная Европа Тоомас-Хендрик Ильвес даже стал одним из самых популярных за всю новейшую историю президентов Эстонии. И не удивительно: люди узнавали его по голосу.

Так будет и с Крымом. Когда-нибудь один из новых и востребованных проектов украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии прекратит свое существование, зато сам Крым вновь станет неотъемлемой частью демократической Украины – и, если хотите, свободной Европы, ведь теперь уже очередь Украины оказаться в свободной части континента. По крайней мере, до того момента, пока это не произойдет, в Соединенных Штатах об аннексии Крыма не забудут. Государственный секретарь США заявил об этом без обиняков.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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