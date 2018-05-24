УЕФА назвал место проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году 24.05.2018, 19:13

В Киеве огласили места проведения финалов еврокубков в сезоне 2019/2020.

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет в турецком Стамбуле, а финал Лиги Европы примет польский Гданьск. Решение приняли по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА, которое состоялось 24 мая в Киеве, передает gordonua.com.

Финал Лиги чемпионов в 2020 году примет "Олимпийский стадион" в Стамбуле, финал женской Лиги чемпионов пройдет на стадионе им. Франца Хорра в Вене (Австрия), финал Лиги Европы примет арена "Энерга" в Гданьске, а матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).

Финал мужской и женской Лиги чемпионов сезона 2017/2018 впервые в истории пройдет в Киеве. В финале турнира 26 мая на НСК "Олимпийский" сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Власти ожидают, что в столицу приедет около 100 тыс. гостей.

24 мая в 18.00 на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов. За трофей поборются немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".