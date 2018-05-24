РФ капитулировала в газовом споре с ЕС 4 24.05.2018, 19:16

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ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

«Газпром» согласился на радикальные уступки для клиентов в Восточной Европе.

Продолжавшийся почти 5 лет спор вокруг цен на газ между Россией и Евросоюзом закончился капитуляцией "Газпрома", передает finanz.ru.

Под угрозой штрафов со стороны Еврокомиссии и нарастающих рисков проиграть конкуренцию сжиженному газу из США российский холдинг согласился радикально пересмотреть политику в отношении стран Восточной Европы и стран Балтии, сообщила пресс-служба Еврокомиссии в четверг.

Стоимость газа в контактах с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Болгарией, где "Газпром" занимает больше половины рынка, отныне будут привязана к ценам в Западной Европе.

Для этого в соглашения о поставках будет внедрен пункт о возможности пересмотра цены, если она существенно отклоняется от той, что фиксируется на границе Германии, Франции, Италии или в западноевропейских газовых хабах.

Иными словами, "Газпром" лишится возможности завышать цену по сравнению с рыночной для тех стран ЕС, чья политика не устаивает РФ.

На таких условиях Еврокомиссия согласилась урегулировать претензии к "Газпрому" по обвинениям в злоупотреблении монопольным положением, выдвинутые в 2012 году.

Одновременно "Газпром" согласился отменить все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза. Соответствующие положения были включены в контракты с Болгарией, Чехией, Словакией, Польшей, Венгрией, Литвой, Латвией и Эстонией.

"Газпром" согласился аннулировать эти условия и никогда больше не включать их в соглашения, подчеркивает ЕК.

Одновременно восточноевропейские клиенты получат право менять точку получения газа: это позволит им свободнее перепродавать лишние объемы и приведет к "интеграции газового рынка региона", говорится в релизе.

Наконец, "Газпром" согласился не предъявлять каких-либо материальных претензий Болгарии в связи с ее решением отказаться от строительства проекта "Южный поток", даже если такие претензии имеют юридические основания.

Взятые "Газпромом" обязательства "обеспечат свободный переток газа на рынке Центральной и Восточной Европы по конкурентным ценам <...> и помогут интеграции газового рынка ЕС", говорится в релизе ЕК.

Если условия соглашения будут нарушены, Брюссель оштрафует "Газпром" на 10% выручки без расследования.

Принятое решение не закрывает антимонопольное дело против "Газпрома", заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Она добавила, что "Газпром" должен "немедленно начать соблюдать взятые на себя обязательства".